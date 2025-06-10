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43-летний мужчина прятался от росгвардейцев в коробке в магазине под Самарой

Это случилось в Волжском районе губернии в поселке Стройкерамика. Злоумышленника передали полицейским.

Это случилось в Волжском районе губернии в поселке Стройкерамика. Злоумышленника передали полицейским.

43-летний житель Кинеля незаконно пробрался в торговую точку примерно в 3:00. Там сработала сигнализация. К месту происшествия выехали росгвардейцы. Мужчина попытался спрятаться от них в коробке для хранения продуктов.

Стащить ничего не успел. Задержали. До этого правоохранители разобрались с агрессивным посетителем магазина в Тольятти.

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