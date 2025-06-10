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Владелец танкера «Волгонефть-239» просит передать дело об ущербе в другой суд

В Арбитражный суд Краснодарского края поступило ходатайство о передаче дела об ущербе из-за ЧП с танкерами в другой суд.

Источник: Комсомольская правда

Владелец танкера «Волгонефть-239», затонувшего в Керченском проливе, просит передать дело об ущербе в другой суд. Ходатайство поступило в Арбитражный суд Краснодарского края 9 июня. Информация содержится в картотеке арбитражных дел.

Суд пока не рассмотрел поступившее заявление, пишет РИА Новости.

Напомним, иски Черноморо-Азовского морского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования к владельцам танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» рассмотрит Арбитражный суд Краснодарского края. Сумма составляет почти 85 млрд рублей.

«Мы входим в судебный процесс, поскольку законные сроки для самостоятельного исполнения наших требований вышли», — ранее сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.