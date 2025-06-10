Более 180 коров погибло в Докшицком районе, возбуждено уголовное дело

МИНСК, 10 июн — Sputnik. Сотрудники БЭП Витебщины выявили факты грубых нарушений условий содержания поголовья на одном из сельхозпредприятий Докшицкого района, сообщил журналистам заместитель начальника УБЭП УВД области Александр Парахневич.
«Сотрудниками подразделений по борьбе с экономическими преступлениями выявлен факт служебной халатности. Установлено, что 42-летний директор и 68-летний его заместитель не организовали надлежащий контроль за оптимизацией работы на предприятии», — сказал представитель УВД.
По его словам, предварительно установлено, что ветеринарный врач не оказывал своевременно лечение животным, а зоотехник не формировал необходимый рацион питания для отдельных возрастных групп крупного рогатого скота.
В результате халатности людей за два месяца 2025 года падеж скота в хозяйстве составил 186 голов, а причиненный ущерб оценивается более чем в 80 тысяч рублей.
По факту гибели крупного рогатого скота на предприятии прокуроры возбудили уголовное дело за служебную халатность.