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В Севастополе маленький ребёнок выпал из окна

В детскую больницу поступила девочка в возрасте 1 год и 10 месяцев с травмами: перелом верхней стенки орбиты, ушиб века и окологлазничной области правого глаза.

Предварительно установлено, что ребёнок находился в квартире на первом этаже многоэтажного дома вместе с мамой. Когда женщина буквально на минуту вышла в соседнюю комнату, оставленная без присмотра малышка забралась на диван у окна, затем залезла на подоконник и оперлась на москитную сетку, которая открылась и девочка выпала на улицу. По счастливой случайности инцидент не закончился непоправимой трагедией и ребёнок остался жив, — озвучили детали происшествия в пресс-службе УМВД России в Севастополе. Полиция Севастополя в очередной раз напоминает родителям, что открытое окно может таить смертельную опасность для любопытных детей. Москитная сетка не защитит от беды — она создает ложное чувство безопасности.

Не ставьте мебель рядом с окном, чтобы ребёнок не мог залезть на подоконник. Установите на оконные рамы специальные замки или ограничители.

Помните: несоблюдение этих мер безопасности может привести к трагическим последствиям!