Убил одного знакомого и чуть не зарезал второго: житель Уфы проведет 11,5 лет в тюрьме за жестокое преступление

Кировский районный суд Уфы вынес приговор 47-летнему горожанину, его признали виновным в убийстве и покушении на убийство. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета Башкирии.
По данным ведомств, весной прошлого года, 26 апреля, в квартире на улице Испытателей произошла пьяная ссора. Подсудимый в ходе конфликта смертельно ранил кухонным ножом в сердце 49-летнего знакомого, а затем попытался убить хозяина квартиры, который смог спастись и вызвать скорую помощь. Преступник скрылся с места происшествия, но через полтора месяца был задержан в бане на садовом участке в Демском районе.
Суд приговорил мужчину к 11,5 годам лишения свободы с последующим ограничением свободы на год. Также он обязан выплатить 1,6 миллиона рублей родственникам погибшего (по 600 тысяч матери и супруге) и пострадавшему.
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