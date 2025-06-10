Убил одного знакомого и чуть не зарезал второго: житель Уфы проведет 11,5 лет в тюрьме за жестокое преступление

По данным ведомств, весной прошлого года, 26 апреля, в квартире на улице Испытателей произошла пьяная ссора. Подсудимый в ходе конфликта смертельно ранил кухонным ножом в сердце 49-летнего знакомого, а затем попытался убить хозяина квартиры, который смог спастись и вызвать скорую помощь. Преступник скрылся с места происшествия, но через полтора месяца был задержан в бане на садовом участке в Демском районе.