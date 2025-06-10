Омский «Орленок» закрыли на дезинфекцию после отравления детей

ОМСК, 10 июн — РИА Новости. Администрация детского лагеря «Орленок» в Омской области, откуда госпитализировали 11 детей с симптомами отравления, решила провести полную дезинфекцию и досрочно прекратить первую смену, сообщили в пресс-службе регионального минобразования.
Инцидент в лагере произошел 5 июня. Несколько детей почувствовали недомогание, после чего 11 детей госпитализировали в инфекционную больницу. Региональное СУСК РФ по Омской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних.
«Администрацией детского оздоровительного лагеря круглогодичного действия “Орленок” принято решение о прекращении работы первой оздоровительной смены. В помещениях лагеря запланирована полная дезинфекция», — сообщил минздрав.
Комплексная проверка случившегося продолжается и находится под контролем губернатора Омской области Виталия Хоценко. Средства за путевки детей будут возвращены.