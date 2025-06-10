В Ростовской области во время ссоры убили и подожгли двух мужчин

Как уточнили в полиции, преступление произошло в Верхнедонском районе. Вечером 8 июня на берегу реки Дон нашли двоих пострадавших с термическими ожогами. Оказалось, что это были отец и сын из Чертковского района: 41-летний мужчина умер на месте, а его 64-летний отец скончался в больнице на следующий день.