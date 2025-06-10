Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области во время ссоры убили и подожгли двух мужчин

Двое жителей Ростовской области погибли после жестокой расправы, возбуждено дело.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области задержали подозреваемых в жестокой расправе, после которой умерли двое мужчин. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Как уточнили в полиции, преступление произошло в Верхнедонском районе. Вечером 8 июня на берегу реки Дон нашли двоих пострадавших с термическими ожогами. Оказалось, что это были отец и сын из Чертковского района: 41-летний мужчина умер на месте, а его 64-летний отец скончался в больнице на следующий день.

— По подозрению в расправе задержали троих мужчин 46, 47 и 57 лет. Предварительно, во время употребления спиртного разгорелась ссора, и трое нападавших нанесли травмы своим жертвам, а затем облили их бензином и подожгли, — рассказали в МВД.

Подозреваемых уже передали следственным органам. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц» (п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Напомним, за такое преступление грозит от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок.