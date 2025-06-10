Медики успешно провели операцию в горящей клинике в Нижнем Новгороде

В ведомстве отметили, что пламя стремительно охватило кровлю здания — огонь распространялся по деревянной обрешётке. Ситуация осложнялась тем, что в момент прибытия пожарных внутри здания шла операция. Спасатели оперативно организовали защиту операционной: была создана водяная завеса, которая не позволила огню и дыму проникнуть в помещение. Одновременно работало звено газодымозащитной службы, обеспечивавшее безопасность медиков и пациентки. После успешного завершения хирургического вмешательства женщину, находившуюся под наркозом, передали специалистам центра медицины катастроф для дальнейшего наблюдения. В общей сложности из горящего здания были спасены 16 человек, ещё 108 эвакуированы, включая 60 пациентов. Никто не пострадал.