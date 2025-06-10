В Башкирии семья, в которой погибли трое детей, стояла на спецучете

Напомним, страшный пожар случился в селе Старобалтачево: в огне погибли трое мальчиков, 16, 9 и 3 лет. Во время пожара их матери и 12-летнего брата не было дома. Отец многодетной семьи — на СВО. Глава администрации Балтачевского района Ильгиз Субушев в своих соцсетях сообщил, что пострадавшей при пожаре семье будет оказана вся необходимая помощь.