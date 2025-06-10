Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии семья, в которой погибли трое детей, стояла на спецучете

Семья, в которой погибли трое детей, находилась на постоянном контроле служб профилактики, так как состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Источник: стоп-кадр видео прокуратуры РБ

Как пояснил «Башинформу» руководитель отдела по делам несовершеннолетних правительства РБ Ильмир Ганиев, семью поставили на учет за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

«Как раз вчера к ним приходили органы опеки, проверяли обстановку. Потом мать ушла на курсы вождения, так как хотела научиться управлять машиной. Ничто не предвещало беды, но случилась такая трагедия», — пояснил Ильмир Ганиев.

Напомним, страшный пожар случился в селе Старобалтачево: в огне погибли трое мальчиков, 16, 9 и 3 лет. Во время пожара их матери и 12-летнего брата не было дома. Отец многодетной семьи — на СВО. Глава администрации Балтачевского района Ильгиз Субушев в своих соцсетях сообщил, что пострадавшей при пожаре семье будет оказана вся необходимая помощь.