В Башкирии семья, в которой погибли трое детей, стояла на спецучете

Как пояснил «Башинформу» руководитель отдела по делам несовершеннолетних правительства РБ Ильмир Ганиев, семью поставили на учет за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
«Как раз вчера к ним приходили органы опеки, проверяли обстановку. Потом мать ушла на курсы вождения, так как хотела научиться управлять машиной. Ничто не предвещало беды, но случилась такая трагедия», — пояснил Ильмир Ганиев.
Напомним, страшный пожар случился в селе Старобалтачево: в огне погибли трое мальчиков, 16, 9 и 3 лет. Во время пожара их матери и 12-летнего брата не было дома. Отец многодетной семьи — на СВО. Глава администрации Балтачевского района Ильгиз Субушев в своих соцсетях сообщил, что пострадавшей при пожаре семье будет оказана вся необходимая помощь.