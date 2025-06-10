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Обещали помочь с землей в Ялте: ФСБ задержала двух предпринимателей

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости Крым. Двое жителей Симферополя подозреваются в посредничестве во взяточничестве в составе группы лиц. По данным УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, они задержаны в момент передачи денег.

«Двое частных предпринимателей пообещали жителю Ялты за денежное вознаграждение решить вопрос об изменении назначения земельного участка с “сельскохозяйственного использования” на “предпринимательство”, ссылаясь на якобы имеющиеся связи в органах власти региона», — сказано в сообщении силовиков.

При этом фактической возможности оказывать влияние на изменение вида разрешенного использования земли они не имели, добавили в ФСБ.

Подозреваемые потребовали 1,4 миллиона рублей.

«Собственнику надлежало передать 1,4 млн рублей, якобы адресованные должностным лицам профильных ведомств. Согласившись с условиями, мужчина передал часть обозначенной суммы в размере 700 тыс. рублей», — добавили в пресс-службе главного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.

Предприниматели были задержаны сотрудниками ФСБ совместно с МВД в момент передачи денег.

Возбуждено уголовное дело по статье 291.1 Уголовного кодекса РФ (посредничество во взяточничестве).

«Один из фигурантов признал вину в полном объеме и оказывает содействие следствию. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Второму подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца», — добавили в УФСБ.