Обещали помочь с землей в Ялте: ФСБ задержала двух предпринимателей

«Двое частных предпринимателей пообещали жителю Ялты за денежное вознаграждение решить вопрос об изменении назначения земельного участка с “сельскохозяйственного использования” на “предпринимательство”, ссылаясь на якобы имеющиеся связи в органах власти региона», — сказано в сообщении силовиков.
При этом фактической возможности оказывать влияние на изменение вида разрешенного использования земли они не имели, добавили в ФСБ.
Подозреваемые потребовали 1,4 миллиона рублей.
«Собственнику надлежало передать 1,4 млн рублей, якобы адресованные должностным лицам профильных ведомств. Согласившись с условиями, мужчина передал часть обозначенной суммы в размере 700 тыс. рублей», — добавили в пресс-службе главного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.
Предприниматели были задержаны сотрудниками ФСБ совместно с МВД в момент передачи денег.
Возбуждено уголовное дело по статье 291.1 Уголовного кодекса РФ (посредничество во взяточничестве).
«Один из фигурантов признал вину в полном объеме и оказывает содействие следствию. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Второму подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца», — добавили в УФСБ.