Ослабло крепление и порвался страховочный пояс: девушка сорвалась с зиплайна на базе отдыха в Башкирии

Прокуратура Иглинского района Башкирии начала проверку из-за 22-летней девушки, упавшей с экстремального аттракциона «зиплайн» на местной базе отдыха. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
Все случилось позавчера. Согласно предварительным данным, во время прохождения трассы ослабло крепление троса и порвался страховочный пояс. В результате девушка получила различные травмы.
В настоящее время устанавливаются точные обстоятельства происшествия, степень причиненного вреда здоровью, а также проверяется соответствие аттракциона требованиям безопасности.
Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки.
— При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — заявили в надзорном ведомстве.
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