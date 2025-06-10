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Ослабло крепление и порвался страховочный пояс: девушка сорвалась с зиплайна на базе отдыха в Башкирии

В Башкирии девушка упала на базе отдыха с зиплайна.

Источник: Telegram-канал «Новости Уфы и Республики Башкортостан»

Прокуратура Иглинского района Башкирии начала проверку из-за 22-летней девушки, упавшей с экстремального аттракциона «зиплайн» на местной базе отдыха. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

Все случилось позавчера. Согласно предварительным данным, во время прохождения трассы ослабло крепление троса и порвался страховочный пояс. В результате девушка получила различные травмы.

В настоящее время устанавливаются точные обстоятельства происшествия, степень причиненного вреда здоровью, а также проверяется соответствие аттракциона требованиям безопасности.

Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки.

— При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — заявили в надзорном ведомстве.

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