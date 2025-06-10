В СК назвали версию гибели петербургской школьницы, пропавшей три месяца назад

По данным ведомства, мартовским вечером 17-летняя школьница ушла из дома в стрессовом состоянии. Предположительно, она провалилась под лёд залива у Яхтенного моста. Примерно там же ранним утром 8 июня тело девушки заметили отдыхающие, которые катались на катере. Её опознали, подтвердили в СК.
Точную причину смерти юной петербурженки устанавливают судмедэксперты.
«Фонтанка» писала, что девушка не вернулась домой после ссоры с отцом из-за покупки дорогого кофе. Родные отмечали, что она была в состоянии нервного напряжения в том числе на фоне экспертиз по делу о сексуальном насилии.