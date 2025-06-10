Отец и сын погибли после жестокого избиения и поджога в Ростовской области

В Верхнедонском районе Ростовской области двое мужчин 41 и 64 лет погибли после жестокого нападения. Их избили, облили бензином и подожгли. Полиция задержала троих подозреваемых в возрасте от 46 до 57 лет. Преступление произошло во время застолья. По факту убийства возбуждено уголовное дело.