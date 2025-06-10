Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отец и сын погибли после жестокого избиения и поджога в Ростовской области

В Верхнедонском районе Ростовской области двое мужчин 41 и 64 лет погибли после жестокого нападения. Их избили, облили бензином и подожгли. Полиция задержала троих подозреваемых в возрасте от 46 до 57 лет. Преступление произошло во время застолья. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Верхнедонском районе Ростовской области полиция задержала троих местных жителей, подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Как стало известно, 8 июня около 22:00 в отделение полиции станицы Казанская Межмуниципального ОМВД России «Шолоховский» поступило сообщение об обнаружении на берегу реки Дон двоих мужчин с травмами и ожогами.

На место происшествия сразу прибыли полицейские и сотрудники экстренных служб. Выяснилось, что один из пострадавших 41-летний житель Чертковского района погиб на месте. Его 64-летний отец скончался от полученных травм спустя сутки после госпитализации.

Полиции удалось установить и задержать троих подозреваемых жителей Верхнедонского района в возрасте 46, 47 и 57 лет. По предварительным данным следствия, трагедия произошла во время застолья. Между мужчинами вспыхнул конфликт, переросший в драку. Потерпевших избили, облили бензином и подожгли.

По факту убийства двух людей с особой жестокостью возбуждено уголовное дело. Подозреваемые переданы следственным органам. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.