Отец и сын погибли после жестокого избиения и поджога в Ростовской области

В Верхнедонском районе Ростовской области полиция задержала троих местных жителей, подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Как стало известно, 8 июня около 22:00 в отделение полиции станицы Казанская Межмуниципального ОМВД России «Шолоховский» поступило сообщение об обнаружении на берегу реки Дон двоих мужчин с травмами и ожогами.
На место происшествия сразу прибыли полицейские и сотрудники экстренных служб. Выяснилось, что один из пострадавших 41-летний житель Чертковского района погиб на месте. Его 64-летний отец скончался от полученных травм спустя сутки после госпитализации.
Полиции удалось установить и задержать троих подозреваемых жителей Верхнедонского района в возрасте 46, 47 и 57 лет. По предварительным данным следствия, трагедия произошла во время застолья. Между мужчинами вспыхнул конфликт, переросший в драку. Потерпевших избили, облили бензином и подожгли.
По факту убийства двух людей с особой жестокостью возбуждено уголовное дело. Подозреваемые переданы следственным органам. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.