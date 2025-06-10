Мужчина на «четырнадцатой» влетел в дорожный знак в Самаре утром 10 июня

Это случилось во вторник в поселке Мехазвод Красноглинского района города. О пострадавших не сообщается.
В областном ГУ МВД уточнили: водитель темной «четырнадцатой» ехал по дублеру Московского шоссе. Недалеко от 16-го дома в 9-м квартале у него открылся капот. Владелец легковушки потерял управление и врезался в дорожный знак.
Машина получила механические повреждения. Медпомощь никому не потребовалась. В этот же день в Сызрани столкнулись автобус и «Гранта». Пострадали двое пассажиров первого авто.
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