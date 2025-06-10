Начальника МУП в Пермском крае подозревают в краже муниципального топлива

Начальник муниципального предприятия в Пермском крае подозревается в краже топлива с работы, сообщает краевое СУ СКР.
Как рассказывает управление, уголовное дело в отношении руководителя одного из МУП было возбуждено в городе Чайковском. Причиной для этого стали действия самого 53-летнего начальника автотранспортного участка, попадающие под статью УК РФ «Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения».
По данным следствия, растрата была совершена в отношении муниципального топлива.
«В декабре 2024 года начальник автотранспортного участка муниципального унитарного предприятия в городе Чайковский Пермского края совершил растрату вверенного ему имущества путём заправки топливом личного автомобиля и автомобилей своих знакомых», — рассказывает СУ СКР по Пермскому краю.
Ущерб, который он причинил предприятию, оценивается в 39 тысяч рублей. Сейчас следователи проводят необходимые действия и выясняют все обстоятельства преступления, а также закрепляют доказательную базу.