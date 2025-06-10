Начальника МУП в Пермском крае подозревают в краже муниципального топлива

Как рассказывает управление, уголовное дело в отношении руководителя одного из МУП было возбуждено в городе Чайковском. Причиной для этого стали действия самого 53-летнего начальника автотранспортного участка, попадающие под статью УК РФ «Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения».