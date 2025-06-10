«Ребенка завернула в сорочку, положила в пакет и отнесла в контейнер для мусора». Белоруска пыталась избавиться от новорожденной дочери

Белоруска пыталась избавиться от новорожденной дочери и пойдет под суд. Подробности раскрыли в пресс-службе прокуратуры Гродненской области.
Согласно информации, 26-летняя жительница Мостовского района утром 27 ноября 2024 года после перенесенных родов дома, которые осуществила самостоятельно, завернула новорожденную дочь в ночную сорочку, поместила в полимерный пакет.
«Намереваясь избавиться от ребенка, она положила пакет в расположенный во дворе дома контейнер для бытовых отходов», — сообщили в прокуратуре.
В ведомстве добавили, что новорожденного ребенка нашли случайные прохожие. Они вызвали экстренные службы. Подчеркивается, что девочка выжила только благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи.
Сказано, что прокуратура Гродненской области направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Мостовского района. Фигурантке было инкриминировано покушение на убийство своей новорожденной дочери, совершенное с особой жестокостью.
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