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Следком возбудил «уголовку» из-за падения девушки с зиплайна на базе отдыха в Башкирии

В Башкирии из-за падения девушки с зиплайна завели уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет Башкирии завел дело из-за 22-летней девушки, упавшей с экстремального аттракциона «зиплайн» на местной базе отдыха. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Все случилось позавчера. Согласно предварительным данным, во время прохождения трассы ослабло крепление троса и порвался страховочный пояс. В результате девушка на скорости столкнулась с металлической конструкцией и получила различные травмы.

Возбуждено уголовное дело по статье уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Сотрудники СК выясняют все обстоятельств инцидента.

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