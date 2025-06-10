В Краснодарском крае пытались продать три автомата и 2700 патронов

В Краснодарском крае сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые входили в группу, занимавшуюся незаконной реализацией огнестрельного оружия. По версии следствия, они передали покупателям три автомата Калашникова и около 2700 патронов к нарезному оружию. Обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются возможные соучастники.