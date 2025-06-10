В Краснодарском крае пытались продать три автомата и 2700 патронов

Сотрудники полиции задержали двух мужчин, подозреваемых в незаконной продаже оружия на территории Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По данным следствия, 42-летний житель Анапы и 50-летний уроженец Гулькевичского района входили в преступную группу, которая незаконно продала три автомата Калашникова и около 2700 патронов к нарезному оружию.
За незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия и боеприпасов в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.
Полиция продолжает выяснять все обстоятельства преступления и устанавливать возможных соучастников. Расследование продолжается.