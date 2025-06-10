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В Челябинске сирота дважды перепродал свою муниципальную квартиру

Житель Челябинска ответит в суде за мошенничество с муниципальной квартирой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из материалов дела, 30-летний горожанин с мая по декабрь 2023 года, являясь нанимателем квартиры по договору найма жилого помещения для сирот, разместил на интернет-сайте объявление о продаже недвижимости.

Когда объявились покупатели, заключил предварительные договоры купли-продажи с одним на сумму 900 тыс., вторым — 814 тыс. рублей. Денежные средства похитил.

Кроме того, сдал эту же квартиру в аренду третьему лицу и заключил договор на сумму 26 тыс. рублей. Деньги также похитил, квартиру в аренду не предоставил.

Прокурор Тракторозаводского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Фигуранту вменили части 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Потерпевшими заявлены исковые требования о возмещении причиненного ущерба. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.