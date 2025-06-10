Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Магнитогорске ищут самокатчика, сбившего маленького ребенка

ДТП случилось 7 июня вблизи местного Вечного огня.

Источник: Архив «Южноуральской панорамы»

По данным от ГАИ Магнитогорска, пятилетняя девочка гуляла с мамой по парку и остановилась на пешеходной дорожке, чтобы порисовать мелом. Спокойное времяпрепровождение ребёнка прервал самокатчик. Неизвестный на двухколёсном СИМе сбил девочку и, не обращая внимание на случившееся, поехал прочь. Пострадавшую пришлось везти в травматологию.

Водителя самоката ищут. В его отношении сотрудники МВД возбудили административное дело.

Случившимся заинтересовалась не только полиция, но и Следком, причём на самом высоком уровне. Руководитель ведомства Александр Бастрыкин поручил главе регионального следственного управления Алексею Колбасину предоставить доклад и отразить в нём ход расследования происшествия и установленные обстоятельства ДТП. Следователями возбуждено уголовное дело.