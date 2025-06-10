В Магнитогорске ищут самокатчика, сбившего маленького ребенка

По данным от ГАИ Магнитогорска, пятилетняя девочка гуляла с мамой по парку и остановилась на пешеходной дорожке, чтобы порисовать мелом. Спокойное времяпрепровождение ребёнка прервал самокатчик. Неизвестный на двухколёсном СИМе сбил девочку и, не обращая внимание на случившееся, поехал прочь. Пострадавшую пришлось везти в травматологию.