Беспорядки в США перекинулись с Калифорнии на другие штаты

Протесты вспыхнули после того, как 6 июня иммиграционная полиция провела рейды в Лос-Анджелесе. Силовики применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ, десятки человек были задержаны. К вечеру 7 июня президент США Дональд Трамп приказал Пентагону ввести в Лос-Анджелес военнослужащих Нацгвардии. На улицах города военные с винтовками появились уже 8 июня. Всего, по словам Трампа, в Лос-Анджелес прибудут 2 тыс. военнослужащих Нацгвардии для противостояния демонстрациям.