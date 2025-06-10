В Минске татуировщик ограбил пункт выдачи заказов из-за нехватки денег. Подробности раскрыли в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении сказано, что в Первомайское РУВД поступила информация, что неизвестный открыто похитил товары из пункта выдачи заказов. Сотрудники милиции смогли установить и задержать фигуранта. Им оказался 23-летний индивидуальный предприниматель.
Установлено, что мужчина заказал картриджи для татуировочной машинки, роутер, а также защитную пленку для техники на сумму примерно 450 рублей. Минчанин на пункте выдачи проверил выданный ему товар, но не смог оплатить, так как ему не хватило денег.
«Тогда злоумышленник забрал заказ и скрылся», — отметили в милиции.
В ведомстве добавили, что ранее фигурант уже привлекался к административной ответственности за хищение картриджей для нанесения татуировок с пункта выдачи заказов. В отношении мужчины заведено уголовное дело за грабеж.
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