В Минске татуировщик ограбил пункт выдачи заказов из-за нехватки денег

Установлено, что мужчина заказал картриджи для татуировочной машинки, роутер, а также защитную пленку для техники на сумму примерно 450 рублей. Минчанин на пункте выдачи проверил выданный ему товар, но не смог оплатить, так как ему не хватило денег.