В страшном ДТП в Крыму погибли 5-летний ребенок и взрослый

Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
Авария произошла во вторник днем на автодороге Симферополь-Евпатория-Мирный.
По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan, двигаясь со стороны Евпатории в направлении Мирного, на нерегулируемом перекрестке совершил столкновение с автомобилем «Газель», в результате чего произошло опрокидывание.
«В ДТП два пассажира автомобиля Nissan, женщина и 5-летний ребенок, смертельно травмированы. Водитель и еще двое несовершеннолетних получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение», — проинформировали в МВД.
По информации прокуратуры Крыма, еще двое пострадавших детей — 2010 и 2023 годов рождения.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ход проверки поставлен на контроль в прокуратуре Крыма.