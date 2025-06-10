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В страшном ДТП в Крыму погибли 5-летний ребенок и взрослый

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости Крым. Два человека погибли и трое получили травмы в результате ДТП на западе Крыма, полиция проводит проверку по факту аварии с несовершеннолетними.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Авария произошла во вторник днем на автодороге Симферополь-Евпатория-Мирный.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan, двигаясь со стороны Евпатории в направлении Мирного, на нерегулируемом перекрестке совершил столкновение с автомобилем «Газель», в результате чего произошло опрокидывание.

«В ДТП два пассажира автомобиля Nissan, женщина и 5-летний ребенок, смертельно травмированы. Водитель и еще двое несовершеннолетних получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение», — проинформировали в МВД.

По информации прокуратуры Крыма, еще двое пострадавших детей — 2010 и 2023 годов рождения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ход проверки поставлен на контроль в прокуратуре Крыма.