Виновника ДТП на улице Киевской, где погибла 7-летняя девочка, обязали посещать психиатра

В суде отметили, что уголовное дело расследовалось более 15 месяцев, а прокурор Московского района Калининграда Мария Чудинова пришла к выводу о том, что водитель не подлежит уголовной ответственности и не может быть осужден. В марте было утверждено постановление о направлении дела в суд с ходатайством о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера. Говорилось, что у водителя в момент наезда на остановку случилось «временное расстройство» в виде приступа с кратковременной утратой сознания и в этот момент он был невменяем.