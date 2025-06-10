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Виновника ДТП на улице Киевской, где погибла 7-летняя девочка, обязали посещать психиатра

К мужчине применили принудительную меру медицинского характера.

Источник: Комсомольская правда

Водитель внедорожника БМВ, который врезался в остановку на ул. Киевской в Калининграде и насмерть сбил девочку, теперь обязан лечиться у психиатра. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В суде отметили, что уголовное дело расследовалось более 15 месяцев, а прокурор Московского района Калининграда Мария Чудинова пришла к выводу о том, что водитель не подлежит уголовной ответственности и не может быть осужден. В марте было утверждено постановление о направлении дела в суд с ходатайством о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера. Говорилось, что у водителя в момент наезда на остановку случилось «временное расстройство» в виде приступа с кратковременной утратой сознания и в этот момент он был невменяем.

«По мнению прокурора, в настоящее время водитель практически здоров, вменяем, но нуждается в принудительном наблюдении и лечении у врача-психиатра в амбулаторных условиях», — говорится в сообщении.

Напомним, 17 ноября 2023 года кроссовер БМВ въехал в автобусную остановку на улице Киевской и сбил насмерть семилетнюю Полину Чижаеву, которая стояла там вместе с дедушкой. Пенсионер получил травмы.

О том, что водитель БМВ избежал уголовной ответственности, мы писали в мае этого года.