Суд не стал арестовывать школьницу, выбросившую младенца из окна

«Всеволожским городским судом отказано в ходатайстве следователя об избрании меры пресечения в виде ареста. Освобождена в зале суда. Иных мер пресечения судом также не избрано», — сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
Ранее сообщалось, что 5 июня в полицию Всеволожского района Ленобласти поступило сообщение от очевидцев о том, что под окнами дома № 11 по улице Томилина в поселке Дубровка обнаружен пакет с новорожденной девочкой. Девочка доставлена в больницу, ей оказана квалифицированная медицинская помощь.
Позже была задержана мать ребенка, ей оказалась 15-летняя школьница. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По данным следствия, обвиняемая родила ребенка в квартире, после чего поместила в полиэтиленовый пакет и выбросила из окна первого этажа. Следствие ходатайствовало о заключении фигурантки под стражу.