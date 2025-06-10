Суд не стал арестовывать школьницу, выбросившую младенца из окна

Позже была задержана мать ребенка, ей оказалась 15-летняя школьница. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По данным следствия, обвиняемая родила ребенка в квартире, после чего поместила в полиэтиленовый пакет и выбросила из окна первого этажа. Следствие ходатайствовало о заключении фигурантки под стражу.