Лже-строитель обманул мэрию Нижнего Новгорода на полмиллиона рублей

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Мужчина от лица ООО на электронной площадке подал заявку на выполнение ремонта одного из детских садов Нижнего Новгорода в качестве подрядчика. Победив в конкурсе он заключил с мэрией муниципальный контракт, однако изначально не собирался исполнять условия договора.
Представители МКУ перевели на счет мошенника 500 тысяч рублей, которые он в последствии потратил на личные цели.
39-летнего мужчину задержали. Расследование завершено и направлено для рассмотрения по существу в суде.