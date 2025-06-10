Лже-строитель обманул мэрию Нижнего Новгорода на полмиллиона рублей

Мужчина от лица ООО на электронной площадке подал заявку на выполнение ремонта одного из детских садов Нижнего Новгорода в качестве подрядчика. Победив в конкурсе он заключил с мэрией муниципальный контракт, однако изначально не собирался исполнять условия договора.