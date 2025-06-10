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Лже-строитель обманул мэрию Нижнего Новгорода на полмиллиона рублей

Псевдостроитель из Челябинска обманул мэрию столицы Приволжья на полмиллиона рублей.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Мужчина от лица ООО на электронной площадке подал заявку на выполнение ремонта одного из детских садов Нижнего Новгорода в качестве подрядчика. Победив в конкурсе он заключил с мэрией муниципальный контракт, однако изначально не собирался исполнять условия договора.

Представители МКУ перевели на счет мошенника 500 тысяч рублей, которые он в последствии потратил на личные цели.

39-летнего мужчину задержали. Расследование завершено и направлено для рассмотрения по существу в суде.