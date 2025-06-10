Мошенники обманом проникли в квартиру через чат онлайн-игры и украли 6 млн рублей

6 июня девочка находилась дома одна и играла в популярную онлайн-игру «Roblox». В чат ей написали незнакомцы, представившиеся сотрудниками Федеральной службы безопасности. Они заявили, что родители девочки якобы причастны к финансированию Украины и попросили указать адрес для внепланового обыска.
Школьница поверила в происходящее и сообщила злоумышленникам адрес своей квартиры. Примерно в 15:00 к дому прибыли двое мужчин, один из которых был в медицинской маске. Услышав звонок, девочка открыла дверь.
Мужчины представились силовиками и сразу начали обыск квартиры. Они нашли открытый металлический сейф с деньгами и ювелирными украшениями. Забрав всё имущество, злоумышленники скрылись, оставив ребёнка одну.
О случившемся родители узнали вечером. Увидев пропажу сейфа, они расспросили девочку и узнали о визите якобы «сотрудников ФСБ». После этого семья обратилась в полицию.