«Могут выдворить из страны»: Водитель из ближнего зарубежья сбил ребенка на электросамокате в Ростове

В Ростове 28-летний водитель сбил подростка на электросамокате. Происшествие случилось на улице Панфиловцев 8 июня, сообщили в Госавтоинспеции Ростовской области.
Мужчина ехал за рулем автомобиля «ВАЗ-21120». Около 21 часа в районе дома № 47 машина наехала на 13-летнего школьника. Мальчик получил травмы и попал в больницу.
На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной службы, инспекторы ГИБДД и подразделения по делам несовершеннолетних. Правоохранители предполагают, что водитель мог управлять машиной в нетрезвом виде.
По факту ДТП проводится доследственная проверка. Материалы переданы в отдел полиции № 6 УМВД по городу Ростову-на-Дону.
— Автомобиль, участвовавший в ДТП, изъят и помещен на штрафную стоянку. В настоящее время рассматривается вопрос об административном выдворении указанного гражданина, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
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