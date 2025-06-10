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Суд оправдал подозреваемых в особо крупном хищении из порта Таганрога

Шестерых подозреваемых в хищении лома в порту Таганрога оправдали в суде.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге оправдали шестерых бывших сотрудников морского порта, которых подозревали в особо крупном мошенничестве. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Мужчины отвечали перед законом за хищение черного металла, оставшегося после демонтажа списанного портального крана «Кировец». Истец — морпорт Таганрога — и следствие утверждали, что остатки лома на общую сумму в 1,2 млн рублей были вывезены в течение месяца в 2019 году.

В июне 2025 года по итогам слушаний подозреваемых оправдали «в связи с неустановлением события преступления». После вступления приговора в силу бывшие подсудимые будут иметь право на реабилитацию, а также смогут потребовать возмещение имущественного и морального вреда.