Гибель 46 шахтеров в Караганде — принудительный привод свидетелей и новые факты

В ходе судебного разбирательства родственники одного из погибших шахтеров заявили о наличии у них доказательств, подтверждающих факты незаконного сбора денежных средств и возгораний в угольной шахте. Они просили приобщить это к материалам дела. Это выявилось в ходе осмотра мобильного телефона погибшего шахтера, где имелась переписка, подтверждающая указанные факты. Суд удовлетворил это ходатайство, указав, что содержимое переписки соответствует фактическим данным, имеющимся в материалах уголовного дела.
Кроме того, судья постановил обеспечить принудительный привод пятерых свидетелей по делу, которые не являлись в суд для допроса по обстоятельствам дела.
Одного из 10 подсудимых, находящихся под стражей, суд освободил из-под стражи в зале суда, отправив под домашний арест в связи с ухудшением здоровья по своему заболеванию и необходимости получения медицинской помощи. На него наложен ряд обязательств и ограничений: не выходить из жилища, за исключением посещения медицинских учреждений; запрет на телефонные переговоры, отправку корреспонденции; запрет на общение вне судебного заседания со свидетелями, экспертами и специалистами, дававшими показания и заключения в ходе досудебного расследования и в суде и так далее.
Потерпевшие продолжают подавать заявления о взыскании морального вреда с подсудимых. Некоторым родственникам погибших суд отказал в признании их потерпевшими и гражданскими истцами.
Ранее защита подсудимых просила об отводе двух государственных обвинителей, посчитав вопросы прокуроров не по существу дела. Суд отказал.
Напомним, на скамье подсудимых 10 человек из числа руководства шахты имени Костенко и инженерно-технического персонала. Всем им предъявлено обвинение по части 3 статьи 277 УК РК (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть нескольких лиц), которое грозит лишением свободы на срок от трех до восьми лет.
Девять подсудимых находятся под стражей, один — под домашним арестом. Суд проходит в здании РГУ «Учреждение № 61» комитета уголовно-исполнительной системы министерства внутренних дел в Караганде. Дело рассматривает судья районного суда района Әлихан Бөкейхан города Караганды Бахтияр Аканов.
Потерпевшими по делу признаны 74 человека. Семьи погибших ранее требовали привлечения к ответственности не только руководство шахты, но и самой компании АМТ.
По версии следствия, причиной трагедии стали многочисленные нарушения правил безопасности при ведении горных работ. По официальным данным, взрыв на участке добычи угля вызвал цепную реакцию взрывов угольной пыли, концентрация которой значительно превышала допустимые нормы.
Напомним, в ночь на 28 октября 2023 года в шахте имени Костенко в Караганде прогремел взрыв. Тогда погибли 46 шахтеров, еще 28 получили увечья. Это стало самой смертоносной по количеству жертв аварией за почти 30 лет владения компанией «АрселорМиттал Темиртау» миллиардером Лакшми Митталом. После этой трагедии власти Казахстана заявили о смене инвестора и собственника шахт и металлургического комбината в Карагандинской области.