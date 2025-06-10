Гибель 46 шахтеров в Караганде — принудительный привод свидетелей и новые факты

Одного из 10 подсудимых, находящихся под стражей, суд освободил из-под стражи в зале суда, отправив под домашний арест в связи с ухудшением здоровья по своему заболеванию и необходимости получения медицинской помощи. На него наложен ряд обязательств и ограничений: не выходить из жилища, за исключением посещения медицинских учреждений; запрет на телефонные переговоры, отправку корреспонденции; запрет на общение вне судебного заседания со свидетелями, экспертами и специалистами, дававшими показания и заключения в ходе досудебного расследования и в суде и так далее.