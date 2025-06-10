Водителя арестовали по делу о смертельном ДТП с мотоциклистом на Борском мосту

По версии следствия, вечером 7 июня водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara при перестроении из одной полосы в другую врезался в мотоцикл Honda. При этом водитель автомобиля двигался со скоростью 80 км/ч — вдвое больше максимально разрешенной на мосту. В результате аварии водитель мотоцикла погиб, пассажир получила травмы и была госпитализирована.