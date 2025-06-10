В Волгограде приговорили к 5,5 годам колонии беглого экс-депутата Госдумы

Суд установил, что Михеев, являясь основным акционером и председателем совета директоров ОАО АКБ «Волгопромбанк», решил похитить его средства. Вместе с соучастниками, имена которых следствие так и не установило, он разработал мошенническую схему.
«Подельники составили фиктивные договоры на оказание услуг, которые были идентичны соглашениям о досрочной выплате долгов заемщиков банку, заключенным ранее. А также обеспечительные договоры поручительства, по условиям которых банк выступал гарантом исполнения обязательств заемщиков», — поясняют в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.
Получив крупный кредит в «Промсвязьбанке», Михеев погасил этими деньгами долг заемщиков перед «Волгопромбанком». Одновременно с помощью поддельных платежных докуменов он создал акты выполненных работ по фальшивым договорам на оказание услуг, имитируя выполнение обязательств по таким контрактам и формируя видимость долговых обязательств «Волгопромбанка».
После Михеев через подставных людей предал своей матери права требовать выплаты по несуществующим обязательствам заемщиков на сумму около 1,4 млрд рублей. Так она получила возможность предъявить претензии по гарантиям банка. И заявила в ходе рассмотрения иска в Советском райсуде требования о взыскании с «Промсвязьбанка» задолженностей по договорам поручительства на сумму более 1,4 млрд рублей. Кроме того, она потребовала вознаграждения за предоставленные услуги по ставке 18% годовых. В результате общая сумма иска составила более 2,1 млрд рублей.
Суд истице отказал 26 августа 2011 года. А 10 июня 2025-го вынес приговор Олегу Михееву, признав его виновным в попытке мошенничества и отправив экс-депутата в колонию на 5,5 лет. Подсудимый также оштрафован на 700 тысяч рублей. Но он еще может оспорить это решение — оно не вступило в законную силу.