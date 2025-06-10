В Волгограде приговорили к 5,5 годам колонии беглого экс-депутата Госдумы

После Михеев через подставных людей предал своей матери права требовать выплаты по несуществующим обязательствам заемщиков на сумму около 1,4 млрд рублей. Так она получила возможность предъявить претензии по гарантиям банка. И заявила в ходе рассмотрения иска в Советском райсуде требования о взыскании с «Промсвязьбанка» задолженностей по договорам поручительства на сумму более 1,4 млрд рублей. Кроме того, она потребовала вознаграждения за предоставленные услуги по ставке 18% годовых. В результате общая сумма иска составила более 2,1 млрд рублей.