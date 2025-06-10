Уфимский «ВДНХ» эвакуировали из-за опасного инцидента

Сегодня, 10 июня, в Уфе на первом этаже торгово-выставочного комплекса «ВДНХ» по улице Менделеева произошло загорание в вентиляционной шахте одной из пиццерий. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.
Прибывшие на место сотрудники экстренной службы установили, что причиной возгорания стали жировые отложения в вентиляции. Горение было ликвидировано на площади одного квадратного метра с использованием огнетушителя еще до приезда пожарных.
В целях безопасности из здания эвакуировались около ста человек. К счастью, никто не пострадал.
— Расследование проводит дознаватель МЧС, — сообщает ведомство.
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