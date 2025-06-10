Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимский «ВДНХ» эвакуировали из-за опасного инцидента

В Уфе из-за задымления эвакуировали комплекс «ВДНХ».

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 10 июня, в Уфе на первом этаже торгово-выставочного комплекса «ВДНХ» по улице Менделеева произошло загорание в вентиляционной шахте одной из пиццерий. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

Прибывшие на место сотрудники экстренной службы установили, что причиной возгорания стали жировые отложения в вентиляции. Горение было ликвидировано на площади одного квадратного метра с использованием огнетушителя еще до приезда пожарных.

В целях безопасности из здания эвакуировались около ста человек. К счастью, никто не пострадал.

— Расследование проводит дознаватель МЧС, — сообщает ведомство.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.