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Пожар из-за короткого замыкания произошел в одной из многоэтажек Ростова-на-Дону

В жилой многоэтажке в Ростове потушили полыхающую духовку, выгорело пять кв. метров.

Источник: Комсомольская правда

Пожар из-за короткого замыкания произошел в одной из многоэтажек Ростова-на-Дону. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Как уточнили в экстренном ведомстве, возгорание случилось 9 июня на улице Батуринской. На кухне квартиры на первом этаже вспыхнула духовка. К счастью, это вовремя заметила женщина, которая находилась в помещении.

— Вызов поступил в 13:08, все потушили в 13:27, выгорело пять кв. метров. На месте работали восемь человек, было задействовано две спецмашины, — рассказали в пресс-службе МЧС.

Спасатели просят жителей Дона регулярно проверять состояние проводки и электрооборудования.

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