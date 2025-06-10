Пожар из-за короткого замыкания произошел в одной из многоэтажек Ростова-на-Дону. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Как уточнили в экстренном ведомстве, возгорание случилось 9 июня на улице Батуринской. На кухне квартиры на первом этаже вспыхнула духовка. К счастью, это вовремя заметила женщина, которая находилась в помещении.
— Вызов поступил в 13:08, все потушили в 13:27, выгорело пять кв. метров. На месте работали восемь человек, было задействовано две спецмашины, — рассказали в пресс-службе МЧС.
Спасатели просят жителей Дона регулярно проверять состояние проводки и электрооборудования.
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