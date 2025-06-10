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Поезд насмерть сбил женщину в Акмолинской области

КТЖ напоминает о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу компании.

— 10 июня 2025 года в 03:02 на станции Анар машинист грузового поезда применил экстренное торможение из-за внезапного выхода человека на пути. Несмотря на принятые меры, из-за малого расстояния наезд предотвратить не удалось, — сообщили в пресс-службе КТЖ.

Личность женщины установлена. В КТЖ отметили, что, по предварительной версии, имел место суицид. Информация передана в правоохранительные органы.

Ранее на участке Тараз — Шу машинист пассажирского поезда предотвратил столкновение с автобусом на неохраняемом регулируемом переезде перегона Корагатты — Татты. Водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся составом, в связи с чем локомотивная бригада экстренно применила торможение. Благодаря этому, удалось избежать аварии и возможных последствий для пассажиров и состава.