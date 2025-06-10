Поезд насмерть сбил женщину в Акмолинской области

Ранее на участке Тараз — Шу машинист пассажирского поезда предотвратил столкновение с автобусом на неохраняемом регулируемом переезде перегона Корагатты — Татты. Водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся составом, в связи с чем локомотивная бригада экстренно применила торможение. Благодаря этому, удалось избежать аварии и возможных последствий для пассажиров и состава.