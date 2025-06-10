В Уфе из-за дыма из здания ВДНХ эвакуировали 100 человек.

Пожарные МЧС Башкортостана после сообщения о задымлении в ТВК ВДНХ по улице Менделеева в Уфе оперативно прибыли на место.
Сотрудники МЧС России установили, что на первом этаже трехэтажного здания в вентиляционной шахте произошло загорание жировых отложений в одной из пиццерий.
Горение ликвидировано на площади 1 квадратный метр, с помощью огнетушителя до прибытия огнеборцев. Из здания эвакуировались порядка 100 человек, сообщили «Башинформу» в пресс-службе ведомства.
Расследование проводит дознаватель МЧС России.