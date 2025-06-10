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В Уфе из-за дыма из здания ВДНХ эвакуировали 100 человек

В Уфе из-за дыма из здания ВДНХ эвакуировали 100 человек.

Пожарные МЧС Башкортостана после сообщения о задымлении в ТВК ВДНХ по улице Менделеева в Уфе оперативно прибыли на место.

Сотрудники МЧС России установили, что на первом этаже трехэтажного здания в вентиляционной шахте произошло загорание жировых отложений в одной из пиццерий.

Горение ликвидировано на площади 1 квадратный метр, с помощью огнетушителя до прибытия огнеборцев. Из здания эвакуировались порядка 100 человек, сообщили «Башинформу» в пресс-службе ведомства.

Расследование проводит дознаватель МЧС России.