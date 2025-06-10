В Термезе водитель Damas насмерть сбил школьника на скутере

За рулём электроскутера находился ученик 11 класса местной школы. В результате столкновения подросток получил тяжёлые травмы: закрытую черепно-мозговую травму, перелом бедра и другие повреждения, несовместимые с жизнью. Несмотря на усилия медиков, он скончался в приёмном отделении скорой помощи.
По факту происшествия начато расследование. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства аварии.
Такие трагедии происходят не на пустом месте. Это следствие системной безнаказанности, самоуверенности и грубого игнорирования правил. И водитель Damas, поворачивая налево, видел скутер. Видел, но понадеялся на «проскочу». Это типичная история на узбекских дорогах. Только цена у этой истории — человеческая жизнь.
Пора перестать говорить об этом как о «несчастном случае». Это не случайность. Это прямое следствие безответственности и слабой системы контроля за дорожной дисциплиной. Это — преступление, за которое должны нести реальное, а не формальное наказание.
Правоохранители говорят, что проводится расследование. Но что оно изменит для родителей, которые теперь должны хоронить своего сына вместо того, чтобы готовить его к поступлению в вуз? Что даст очередное «разбирательство», если штрафы остаются символическими, а культура вождения — на уровне лотереи: сегодня повезло, завтра кого-то не станет?
В социальных сетях уже появились комментарии тех, кто пытается оправдать водителя, задавая вопрос: «А что ребёнок делал на дороге в такое время ночи?» Но давайте проясним: такой подход — не просто ошибочный, он опасен.
Перекладывать ответственность с водителя на погибшего — значит, оправдывать нарушение закона и игнорировать правила дорожного движения. Каким бы ни был час, водитель обязан соблюдать ПДД и быть предельно внимательным. Наличие человека на дороге — особенно на транспорте — не даёт права сбивать его только потому, что кто-то решил, что «не время». Это — дорога, не судилище.
Правила дорожного движения существуют для всех и на все случаи. И водитель Damas нарушил их. Именно он допустил поворот, не убедившись в безопасности манёвра. И именно это стоило жизни человеку — неважно, был это ребёнок, взрослый, пожилой или кто угодно. Не место и не время обсуждать, почему он там был. Важно — почему его сбили.