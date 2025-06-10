В Термезе водитель Damas насмерть сбил школьника на скутере

Правила дорожного движения существуют для всех и на все случаи. И водитель Damas нарушил их. Именно он допустил поворот, не убедившись в безопасности манёвра. И именно это стоило жизни человеку — неважно, был это ребёнок, взрослый, пожилой или кто угодно. Не место и не время обсуждать, почему он там был. Важно — почему его сбили.