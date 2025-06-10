Бывший ученик устроил стрельбу в австрийской школе. Трагедия в Граце унесла жизни не менее десяти человек

Как пишет австрийская газета Kurier со ссылкой на источники в полиции, стрельбу открыл 22-летний бывший ученик гимназии, который пришел туда с оружием — пистолетом и длинноствольным оружием, предположительно дробовиком. По данным местных СМИ, позже он покончил с собой. Скорее всего он действовал в одиночку. Как пишет Kronen Zeitung, мотивом убийств могла служить месть — как сообщается, стрелок говорил, что в школе его травили.