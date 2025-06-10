Суд в Петербурге огласил приговор убийце матери троих малолетних детей

11 апреля Казимов, находясь в квартире на Старорусском проспекте в Шушарах, жестоко избил жену, а затем нанес ей не менее 33 ударов ножом и 10 ударов острым предметом по различным частям тела. Женщина скончалась на месте от полученных травм.