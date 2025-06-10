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Суд в Петербурге огласил приговор убийце матери троих малолетних детей

В Пушкинском районе суд вынес приговор 35-летнему Аразу Казимову, признанному виновным в убийстве матери троих малолетних детей. Об этом 10 июня сообщается в телеграм-канале прокуратуры Петербурга.

Источник: Официальный телеграм-канал прокуратуры Санкт-Петербурга

11 апреля Казимов, находясь в квартире на Старорусском проспекте в Шушарах, жестоко избил жену, а затем нанес ей не менее 33 ударов ножом и 10 ударов острым предметом по различным частям тела. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

Суд, учитывая позицию прокуратуры Пушкинского района, приговорил Казимова к восьми годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, был удовлетворен иск о выплате трех миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда детям погибшей.