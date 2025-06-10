В Самарской области ликвидирован пожар на площади 100 квадратных метров

Ранним утром 10 июня в 03:40 в селе Рождествено Волжского района Самарской области вспыхнул пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательного отряда 46.
Расчет пожарно-спасательной части 127 оперативно прибыл на место происшествия. Огнеборцы обнаружили, что огнем охвачено неиспользуемое строение площадью 100 квадратных метров. Для тушения использовались четыре ствола «Б». Полностью погасить пламя удалось в 04:50.
Пострадавших в результате инцидента нет. Причины возникновения пожара выясняются.
Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.