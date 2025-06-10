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В Самарской области ликвидирован пожар на площади 100 квадратных метров

Ранним утром 10 июня в 03:40 в селе Рождествено Волжского района Самарской области вспыхнул пожар.

Ранним утром 10 июня в 03:40 в селе Рождествено Волжского района Самарской области вспыхнул пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательного отряда 46.

Расчет пожарно-спасательной части 127 оперативно прибыл на место происшествия. Огнеборцы обнаружили, что огнем охвачено неиспользуемое строение площадью 100 квадратных метров. Для тушения использовались четыре ствола «Б». Полностью погасить пламя удалось в 04:50.

Пострадавших в результате инцидента нет. Причины возникновения пожара выясняются.

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