В Башкирии из реки Инзер извлекли тело погибшей молодой женщины.

Вечером 9 июня в МЧС Башкортостана от очевидцев поступило сообщение, что 48-летний мужчина прыгнул в пруд и не выплыл. Пруд находится в 1 километре от села Бекетово Ермекеевского района. Запрещающие знаки и аншлаги установлены. Сегодня спасателями Госкомитета РБ по ЧС тело мужчины извлечено.