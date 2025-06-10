В Башкирии из реки Инзер извлекли тело погибшей молодой женщины.

Из реки Инзер сегодня утром извлечена погибшая 32-летняя женщина. Ее обнаружили в воде между деревней Гайфуллинское и Устье-Бассы, напротив моста в сторону Казанки Архангельского района. Ведутся оперативно-следственные мероприятия, сообщили в пресс-служба МЧС республики.
Вечером 9 июня в МЧС Башкортостана от очевидцев поступило сообщение, что 48-летний мужчина прыгнул в пруд и не выплыл. Пруд находится в 1 километре от села Бекетово Ермекеевского района. Запрещающие знаки и аншлаги установлены. Сегодня спасателями Госкомитета РБ по ЧС тело мужчины извлечено.
МЧС России напоминает:
- выбирай для купания проверенные места;
- не заходи в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не купайся вечером и ночью, в условиях ограниченной видимости.