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15-летний школьник во Франции убил учительницу ножом у входа в школу

В городе Ножан-сюр-Марн во Франции 15-летний подросток напал с ножом на преподавательницу прямо у входа в школу. Женщина скончалась на месте. Один из правоохранителей получил травмы при задержании. Причины нападения пока неизвестны.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Во французском городе Ножан-сюр-Марн 15-летний школьник напал с ножом на учительницу прямо у входа в школу. Трагедия произошла в департаменте Верхняя Марна сообщает BILD. 31-летняя женщина скончалась от полученных ранений на месте.

Сегодня около 8:15 по местному времени, у школы проводилась плановая проверка сумок силами полиции. В этот момент 15-летний подросток внезапно напал на преподавательницу и нанес ей несколько ножевых ранений. Полицейские попытались остановить подростка, один из правоохранителей получил легкие травмы во время задержания. Нападавшего обезвредили и взяли под стражу.

В момент инцидента в здании находились 324 ученика. Школу немедленно оцепили, детей эвакуировали и оказали психологическую помощь. Причины и мотивы преступления пока не установлены.

За последние два месяца во Франции проведено более 6000 аналогичных проверок в учебных заведениях. Во время этих мероприятий изъято 186 ножей и задержаны 32 учащихся. Такие меры были приняты после гибели ребенка в одной из парижских школ.