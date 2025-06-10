15-летний школьник во Франции убил учительницу ножом у входа в школу

Сегодня около 8:15 по местному времени, у школы проводилась плановая проверка сумок силами полиции. В этот момент 15-летний подросток внезапно напал на преподавательницу и нанес ей несколько ножевых ранений. Полицейские попытались остановить подростка, один из правоохранителей получил легкие травмы во время задержания. Нападавшего обезвредили и взяли под стражу.