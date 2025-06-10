МВД Австрии уточнило число убитых и раненых в результате кровавой бойни в школе

«На данный момент в результате этой национальной трагедии погибли девять человек, шесть женщин и трое мужчин, ещё 12 получили ранения, в некоторых случаях тяжёлые. Десятый погибший — это сам преступник, и я также могу подтвердить на данном этапе, что он действовал в одиночку», — заявил Карнер.