МВД Австрии уточнило число убитых и раненых в результате кровавой бойни в школе

«На данный момент в результате этой национальной трагедии погибли девять человек, шесть женщин и трое мужчин, ещё 12 получили ранения, в некоторых случаях тяжёлые. Десятый погибший — это сам преступник, и я также могу подтвердить на данном этапе, что он действовал в одиночку», — заявил Карнер.
По его словам, бывший выпускник использовал два огнестрельных оружия, которые были найдены на месте преступления. Сейчас всё это отправили на криминалистическую экспертизу. У нападавшего было при себе длинноствольное и короткоствольное оружие.
Ранее сообщалось, что стрельба в Австрии произошла в федеральной гимназии BORG. Нападавшим оказался 22-летний выпускник школы, утверждавший, что был жертвой травли. После совершения нападения он покончил с собой, его тело было обнаружено в туалете гимназии. В стране уже объявили трёхдневный траур в связи с трагедией.