Десять погибших, около 30 госпитализированы: что известно о стрельбе в австрийской школе

Инцидент прокомментировал канцлер Австрии Кристиан Штокер. На своей странице в соцсети Х он опубликовал большое заявление, в котором отметил, что стрельба в Граце — это «национальная трагедия, которая глубоко потрясла всю страну». Политик выразил соболезнования семьям, которых коснулось это происшествие, и поблагодарил экстренные службы за оперативную работу. По его словам, школа — это «место доверия, безопасности и надежды» и тот факт, что в таком защищённом месте произошло подобное событие, просто ошеломляет.