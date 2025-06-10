Десять погибших, около 30 госпитализированы: что известно о стрельбе в австрийской школе

Во вторник, 10 июня, в школе в австрийском городе Граце произошла стрельба. По подтверждённым данным полиции, в результате трагедии погибли по меньшей мере десять человек, в том числе сам нападавший. Ещё 28 человек госпитализированы, несколько находятся в критическом состоянии — у некоторых ранения головы. О последствиях сообщает австрийская газета Kronen Zeitung.
К настоящему моменту известно, что в районе школы прошла масштабная полицейская операция, здание было тщательно осмотрено. Предполагаемый преступник, как утверждают СМИ, был найден мёртвым в одном из туалетов.
Вероятным нападавшим оказался 22-летний гражданин Австрии, бывший учащийся этой школы. Отмечается, что стрелявший считал себя жертвой травли. СМИ также сообщают, что во время нападения у преступника было два вида огнестрельного оружия: короткоствольное и длинноствольное (предположительно, дробовик). Молодой человек открыл огонь в двух классах школы.
Около полудня полиция оценила ситуацию как безопасную для населения, машины экстренных служб начали постепенно покидать место происшествия.
Инцидент прокомментировал канцлер Австрии Кристиан Штокер. На своей странице в соцсети Х он опубликовал большое заявление, в котором отметил, что стрельба в Граце — это «национальная трагедия, которая глубоко потрясла всю страну». Политик выразил соболезнования семьям, которых коснулось это происшествие, и поблагодарил экстренные службы за оперативную работу. По его словам, школа — это «место доверия, безопасности и надежды» и тот факт, что в таком защищённом месте произошло подобное событие, просто ошеломляет.
В посольстве РФ в Австрии сообщили РИА Новости, что обращений от россиян в связи со стрельбой в школе не поступало.
В стране объявлен трёхдневный национальный траур. Флаги будут приспущены, публичные празднования отменены или отложены. Последний национальный траур в Австрии объявляли в связи с терактом в Вене 2 ноября 2020 года, передаёт Kronen Zeitung.
В конце мая ещё одно нападение в школе произошло в Финляндии. Преступником оказался 16-летний ученик этой же школы, он ранил ножом трёх других учащихся.