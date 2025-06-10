В Челябинске нашли в бочке труп пропавшего в конце 90-х мужчины

В одном из садовых товариществ Челябинска в бочке найден труп мужчины, бесследно пропавшего в конце 1990-х годов. Об этом со ссылкой на источник сообщает 74.ru.
После исчезновения мужчины, родственники подавали заявление в полицию, но все это время предположений о его месте нахождения не было. Оказалось, что челябинец был мертв, а тело спрятано прямо на дачном участке.
Останки были найдены внутри наглухо заваренной металлической бочки, которая простояла на участке все это время без использования. Недавно родственники решили ее продать. После вскрытия бочки, загадка исчезновения пропавшего мужчины была решена.
Родные уже опознали останки. Что стало причиной смерти покажет экспертиза. Есть предположение, что к смерти мужчины мог быть причастен тесть-сварщик. Однако опросить его уже не удастся — родственник давно скончался.
Редакция chel.aif.ru запросила информацию по ситуации в СУ СКР Челябинской области. Следователем следственного отдела по Советскому району города Челябинск устанавливаются обстоятельства в рамках возбужденного уголовного дела по статье УК РФ «Убийство».