Следы гари около стадиона «Олимп-2» в Ростове объяснили в МЧС

Днем 10 июня жители Ростова-на-Дону сообщили в социальных сетях о следах гари на постройке в районе стадиона «Олимп-2». Ситуацию уже прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По данным ведомства, на Шолохова, 31 произошло возгорание спортинвентаря. Пожарных вызвали в 15:41, в 16:16 горение локализовали, а еще через минуту все потушили на трех квадратных метрах.
Напомним, ранее в одной из многоэтажек донской столицы потушили пожар, вспыхнувший из-за короткого замыкания.
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