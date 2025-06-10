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Следы гари около стадиона «Олимп-2» в Ростове объяснили в МЧС

В районе стадиона «Олимп-2» в Ростове потушили вспыхнувший спортинвентарь.

Источник: Комсомольская правда

Днем 10 июня жители Ростова-на-Дону сообщили в социальных сетях о следах гари на постройке в районе стадиона «Олимп-2». Ситуацию уже прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, на Шолохова, 31 произошло возгорание спортинвентаря. Пожарных вызвали в 15:41, в 16:16 горение локализовали, а еще через минуту все потушили на трех квадратных метрах.

Напомним, ранее в одной из многоэтажек донской столицы потушили пожар, вспыхнувший из-за короткого замыкания.

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