СМИ сообщили о легальном оружии у устроившего стрельбу в Австрии

«По словам представителя полиции, предполагаемый преступник, вероятно, имел законное право на владение оружием», — говорится в материале.
Уточняется, что при себе у нападавшего были два вида огнестрельного оружия — пистолет и ружье.
О стрельбе в австрийской школе стало известно ранее в этот день. Предварительно, злоумышленник открыл огонь в двух классах. Стрелявший оказался учащимся школы и считал себя жертвой буллинга. Тело нападавшего обнаружили в одном из школьных туалетов.
По информации главы МВД страны Герхарда Карнера, в результате трагедии погибли девять человек: шесть женщин и трое мужчин, еще 12 пострадали. Австрийский канцлер Кристиан Штокер объявил трехдневный траур.