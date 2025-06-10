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СМИ сообщили о легальном оружии у устроившего стрельбу в Австрии

Житель Австрии, который устроил стрельбу в школе Граца, легально владел оружием. Об этом 10 июня сообщила газета Salzburger Nachrichten.

«По словам представителя полиции, предполагаемый преступник, вероятно, имел законное право на владение оружием», — говорится в материале.

Уточняется, что при себе у нападавшего были два вида огнестрельного оружия — пистолет и ружье.

О стрельбе в австрийской школе стало известно ранее в этот день. Предварительно, злоумышленник открыл огонь в двух классах. Стрелявший оказался учащимся школы и считал себя жертвой буллинга. Тело нападавшего обнаружили в одном из школьных туалетов.

По информации главы МВД страны Герхарда Карнера, в результате трагедии погибли девять человек: шесть женщин и трое мужчин, еще 12 пострадали. Австрийский канцлер Кристиан Штокер объявил трехдневный траур.