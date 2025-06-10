СМИ сообщили о легальном оружии у устроившего стрельбу в Австрии

О стрельбе в австрийской школе стало известно ранее в этот день. Предварительно, злоумышленник открыл огонь в двух классах. Стрелявший оказался учащимся школы и считал себя жертвой буллинга. Тело нападавшего обнаружили в одном из школьных туалетов.