Полиция назвала гражданство расстрелявшего школьников в Граце

«Предполагаемый преступник, по данным следствия, покончил с собой в туалете. Им оказался 21-летний австриец, проживавший под Грацем», — заявили представители МВД.
По данным полиции, преступник использовал две единицы стрелкового оружия — их нашли на месте. Подозреваемый мог приобрести их легально, пояснили в ведомстве.
Стрельба произошла в школе Граца утром 10 июня. В результате погибли десять человек, 28 ранены. Среди погибших — учащиеся и один взрослый.
По данным Kurier, беспорядочный огонь в двух классах открыл бывший ученик, вооруженный пистолетом и длинноствольным ружьем.
По одной из версий, во время учебы в прошлом стрелок был жертвой буллинга со стороны одноклассников.
В Австрии объявили трехдневный национальный траур в связи со стрельбой.