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На реке Ашкадар в Башкирии едва не погиб восьмиклассник

В Башкирии на реке Ашкадар чуть не утонул 15-летний мальчик.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 10 июня, в Башкирии на реке Ашкадар произошел несчастный случай — 15-летний школьник оказался в воде и начал тонуть. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

Восьмиклассника спас матрос-спасатель. Мальчика с диагнозом «аспирация дыхательных путей пресной водой» доставили в больницу. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное, он находится в сознании.

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