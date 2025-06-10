На реке Ашкадар в Башкирии едва не погиб восьмиклассник

Сегодня вечером, 10 июня, в Башкирии на реке Ашкадар произошел несчастный случай — 15-летний школьник оказался в воде и начал тонуть. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
Восьмиклассника спас матрос-спасатель. Мальчика с диагнозом «аспирация дыхательных путей пресной водой» доставили в больницу. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное, он находится в сознании.
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