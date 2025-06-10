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Массовое отравление в Павлодаре: возросло число пострадавших

В инфекционную больницу Павлодара были доставлены 42 человека, большую часть из которых госпитализировали, передает NUR.KZ со ссылкой на Kazinform.

Как сообщает агентство со ссылкой на местных медиков, со свадьбы, которая проходила в ресторане 7 июня, всего доставлено 35 пострадавших, 21 из которых госпитализировали. К отравившимся добавились и гости второго торжества, которое проводилось на следующий день в том же заведении. Оттуда на сегодня, по данным издания, обратились 7 человек. Пятерых из них поместили в отделение, двоих отправили на лечение домой.

«По факту отравления в одном из кафе в городе Павлодар департаментом санитарно-эпидемиологического контроля по Павлодарской области начата проверка, по результатам которой полицией будет принято процессуальное решение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщили в ДП Павлодарской области.