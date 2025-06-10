Массовое отравление в Павлодаре: возросло число пострадавших

Как сообщает агентство со ссылкой на местных медиков, со свадьбы, которая проходила в ресторане 7 июня, всего доставлено 35 пострадавших, 21 из которых госпитализировали. К отравившимся добавились и гости второго торжества, которое проводилось на следующий день в том же заведении. Оттуда на сегодня, по данным издания, обратились 7 человек. Пятерых из них поместили в отделение, двоих отправили на лечение домой.